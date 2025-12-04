स्पोर्ट्स डेस्क: दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा ने नांड्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्जी की चोट पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। रायपुर में खेले गए हाई-स्कोरिंग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों का विशाल लक्ष्य चार गेंद बाकी रहते हासिल कर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। एडेन मार्करम के शानदार शतक ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई।

बर्गर और डी जॉर्जी की चोट ने बढ़ाई चिंता

मुकाबले के दौरान दक्षिण अफ्रीका को दो बड़े झटके लगे। नांड्रे बर्गर को हैमस्ट्रिंग की चोट लगी, जिसके कारण वह अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए और मैदान छोड़कर चले गए। वहीं टोनी डी जॉर्जी भी रन लेते समय चोटिल हो गए और 17 रन बनाकर रिटायर-हर्ट होकर पवेलियन लौटे।

मैच के बाद बवुमा ने कहा, 'दोनों चोटें अच्छी नहीं दिख रही थीं। अगर जरूरत पड़ी, तो हमारे पास बैकअप खिलाड़ी तैयार हैं जो शनिवार को काम संभाल सकते हैं।'

भारत के शतक बेअसर

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 358/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली – 102(93), ऋतुराज गायकवाड़ – 105(83), केएल राहुल – नाबाद 66। इसके बावजूद भारत की गेंदबाज़ी दक्षिण अफ्रीका को रोकने में नाकाम रही।

मार्करम के शतक से आसान हुई SA की रिकॉर्ड जीत

दक्षिण अफ्रीका ने जवाब में शानदार बल्लेबाजी की: एडेन मार्करम – 110, मैथ्यू ब्रीट्ज़्के – 68, डेवाल्ड ब्रेविस – 54, SA ने 49.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

बवुमा बोले—टीम का आत्मविश्वास बढ़ा

बवुमा ने कहा, 'अद्भुत मैच था। मार्करम, ब्रीट्ज़्के और बॉश ने बेहतरीन खेल दिखाया। भारत के खिलाफ जीत हमेशा खास होती है। सीरीज अब रोमांचक स्थिति में है।'

सीरीज का निर्णायक मुकाबला

तीसरा और अंतिम वनडे शनिवार 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।