स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर-बैटर क्विंटन डी कॉक रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में एक बड़े माइलस्टोन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। भारत के खिलाफ मुकाबला उनके लिए सिर्फ वापसी का मौका नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा अवसर भी है। डी कॉक इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने से सिर्फ 76 रन दूर हैं, और ऐसा करने वाले वह प्रोटियाज़ इतिहास के सातवें बल्लेबाज बन जाएंगे। भारत के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड के चलते QDK इस लक्ष्य को हासिल करने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

QDK 13,000 रन क्लब में शामिल होने से 76 रन दूर

साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने की बात आती है तो क्विंटन डी कॉक का नाम शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार होता है। उन्होंने 309 मैचों में 12,924 रन बनाए हैं। उनका औसत 40.13 है और अब तक 29 शतक और 70 अर्धशतक उनके नाम हैं। 76 रन और जोड़ते ही वह प्रोटियाज के 13,000 इंटरनेशनल रन क्लब में शामिल हो जाएंगे। डी कॉक से पहले साउथ अफ्रीका की ओर से सिर्फ छह खिलाड़ी ही इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। यह उपलब्धि उनके करियर को एक नई ऊंचाई देगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्होंने हाल ही में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में वापसी की है।

SA के सर्वश्रेष्ठ रन-स्कोरर – QDK कहां खड़े हैं?

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन जैक्स कैलिस के नाम हैं, जिन्होंने 25,422 रन बनाकर एक बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किया है।

एबी डिविलियर्स – 19,864 रन

हाशिम अमला – 18,553 रन

ग्रेम स्मिथ – 17,236 रन

हर्शल गिब्स – 14,661 रन

मार्क बाउचर – 13,999 रन

डी कॉक इन महान बल्लेबाजों की सूची में धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं और जल्द ही 13,000 का आंकड़ा पार करते ही बड़ी लीग में शामिल हो जाएंगे।

भारत के खिलाफ डी कॉक का रिकॉर्ड — सबसे भरोसेमंद प्रदर्शन

क्विंटन डी कॉक जिस तरह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हैं, वह उन्हें किसी भी मैच में गेम-चेंजर बनाता है।

भारत के खिलाफ 21 ODI पारियों में 1,077 रन

बैटिंग औसत 51.28

6 शतक और 2 अर्धशतक

यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत QDK का पसंदीदा विरोधी है। रांची में शून्य पर आउट होने के बावजूद, रायपुर में वह इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने और माइलस्टोन हासिल करने के लिए बेकरार रहेंगे।

2024-25 में ODI में शानदार फॉर्म

व्हाइट-बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद दोबारा वापसी करते हुए QDK ने यह दिखा दिया है कि उनकी क्लास और टच आज भी बरकरार है।

इस साल खेले 4 एकदिवसीय मैचों में 239 रन

औसत 79.66

स्ट्राइक रेट 91+

एक शतक और दो अर्धशतक

ODI में उनकी फॉर्म साउथ अफ्रीका के लिए राहत भरी खबर है, खासकर तब जब वह T20I में लय खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

रायपुर ODI – डी कॉक के लिए बड़ा मौका

भारत पहले ही सीरीज़ में 1-0 से आगे है, लेकिन डी कॉक के लिए यह मुकाबला एक खास उपलब्धि हासिल करने का आदर्श मंच है। अगर वह अपनी पुरानी आक्रामकता और टाइमिंग वापस लाते हैं, तो 13,000 रन का आंकड़ा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा।