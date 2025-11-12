स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और सहायक कोच अभिषेक नायर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन का अनुमान लगाया है। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाला यह मैच कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि यह श्रृंखला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिए भी महत्वपूर्ण है। नायर ने इस मैच में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन साधते हुए एक ऐसी टीम चुनी है जो घरेलू परिस्थितियों में अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने में सक्षम है।

ध्रुव जुरेल को मिला नायर का भरोसा

अभिषेक नायर ने टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल को शामिल करने की सिफारिश की है। नायर का मानना है कि जुरेल ने हाल ही में शानदार फॉर्म दिखाई है, उन्होंने भारत ए की ओर से दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो लगातार शतक जड़े हैं। इसके अलावा, उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भी शतक बनाकर अपनी प्रतिभा साबित की थी। नायर का कहना है, “जुरेल शानदार लय में हैं। ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करना जरूरी है, ताकि उसे आत्मविश्वास के साथ खेलने का मौका मिले।”

जडेजा पर भरोसा, कुलदीप को बाहर रखा

नायर ने अपनी संभावित प्लेइंग XI में केवल एक स्पिनर – रवींद्र जडेजा को शामिल किया है। उन्होंने माना कि जडेजा इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सातवें स्थान पर ध्रुव जुरेल से पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि नायर ने कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, और अक्षर पटेल को टीम से बाहर रखा है। उनका मानना है कि इन परिस्थितियों में एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ और तेज गेंदबाज टीम को बेहतर संतुलन देंगे।

नितीश रेड्डी को मिला मौका

नायर ने अपनी टीम में युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता की पिच पर तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलने की संभावना रहती है, इसलिए रेड्डी टीम में एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकते हैं। रेड्डी को शामिल करने से टीम को बल्लेबाज़ी गहराई और एक अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ विकल्प दोनों मिलेंगे।

पहले टेस्ट के लिए अभिषेक नायर की भारतीय प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह