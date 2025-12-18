स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार 19 दिसम्बर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया और भारतीय टीम 2-1 से सीरीज में आगे है जिससे अब टीम पर सीरीज हार का खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय टीम वनडे की तरह टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी अपने नाम करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 35

भारत - 20 जीत

दक्षिण अफ्रीका - 13 जीत

नोरिजल्ट - 2

पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है, यह सही बाउंस और कैरी देती है जो विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक लगाने के लिए बढ़ावा देती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन सतह आमतौर पर एक हाई-स्कोरिंग ट्रैक में बदल जाती है जहां टीमें टी20 क्रिकेट में बड़े टोटल बना सकती हैं या उनका पीछा कर सकती हैं।

मौसम का पूर्वानुमान

भारत-दक्षिण अफ्रीका का लखनऊ मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद मौसम फैंस के बीच चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। जहां तक ​​अहमदाबाद के मौसम के पूर्वानुमान की बात है तो अनुसार 19 दिसंबर, 2025 की शाम को अच्छी विजिबिलिटी रहेगी।मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30°C रहने का अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 16°C रहेगा।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका : रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां मैच

दिन : 19 दिसंबर 2025

स्थान : नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

समय : शाम 07:00 बजे