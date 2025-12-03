स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जहां फैंस की निगाहें एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। यह दोनों दिग्गज अपने करियर के आखिरी दौर में केवल वनडे फॉर्मेट पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हर मैच उनके लिए खास बन जाता है। रविवार को रांची में पहली जीत के बाद भारत दूसरा वनडे जीतकर सीरीज जीतना चाहेगा।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

मैच: 95

दक्षिण अफ्रीका जीता: 51

भारत जीता: 41

कोई परिणाम नहीं: 3

भारत में हेड-टू-हेड

भारत जीता: 19

दक्षिण अफ्रीका जीता: 14

मौसम और पिच रिपोर्ट

मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहां खेले गए एकमात्र वनडे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज़ों ने न्यूज़ीलैंड को सिर्फ़ 118 रनों पर ढेर कर दिया था। हालांकि बारिश में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन दूसरी पारी में ओस निर्णायक भूमिका निभा सकती है। रात 8:30 बजे के बाद, तापमान गिरने के साथ, आउटफील्ड में काफ़ी नमी होने की उम्मीद है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड सीमित है, लेकिन मुख्य रुझान स्पष्ट हैं। काली मिट्टी से बनी पिच शुरुआत में अच्छी कैरी देती है। खेल आगे बढ़ने के साथ धीमी होती जाती है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: यशवी जयसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (सी), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन।