स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन स्पिन आक्रमण के सामने भारत के सितारा बल्लेबाजों के कौशल की असली परीक्षा होगी जब दोनों टीमें दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में शुक्रवार से यहां आमने सामने होंगी। भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत में ही 3-0 से हराया था और कीवी स्पिनरों ऐजाज पटेल, मिचेल सेंटनेर और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर तीन टेस्ट में 36 विकेट चटकाए थे। दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी आक्रमण इस समय स्पिनरों पर निर्भर है और ऐसे में मेजबान टीम को धीमे गेंदबाजों के खिलाफ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

हेड टू हेड

कुल मैच - 44

भारत - 16 जीत

दक्षिण अफ्रीका - 18 जीत

पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स की हल्की घास वाली काली मिट्टी से बनी ईडन गार्डन्स की पिच से तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से 2017 में तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच के बाद यह पिच फिर से स्पिनरों के अनुकूल हो गई है, खासकर तीसरे दिन के बाद। सुबह के सत्रों में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिलने की संभावना है जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीमों के पहले बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और इस मैदान पर पहली पारी में 370-380 रनों का लक्ष्य प्रतिस्पर्धी माना जाता है।

मौसम

14 नवंबर : तापमान 18°C ​​से 28°C के बीच रहेगा और आसमान में धुंध छाई रहेगी। उत्तर-पश्चिम से 13 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी। यह हल्का मौसम टेस्ट मैच शुरू करने वाले खिलाड़ियों के लिए आदर्श है और बारिश से खेल में कोई खलल पड़ने की उम्मीद नहीं है।

15 नवंबर : तापमान 19°C से 28°C के बीच रहेगा और उत्तर-पश्चिम से 11 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम का यह स्थिर मिजाज गेंदबाजों और बल्लेबाजों को मैच की शुरुआत में अपनी लय में आने में मदद करेगा।

16 नवंबर : धूप वाला दिन, अधिकतम तापमान 29°C रहेगा। 11 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली उत्तरी हवाएं हल्की हवाएं प्रदान करेंगी, जिससे आउटफील्ड रन बनाने के लिए तेज़ होगी और गेंदबाजों को स्विंग करने में मदद मिलेगी।

17 नवंबर : एक और धूप वाला दिन, अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 18°C ​​के आसपास रहेगा। स्थिर मौसम खेल के लिए अच्छी स्थिति बनाए रखेगा, जिससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों को मदद मिलेगी।

18 नवंबर : तापमान 30°C तक और उत्तर-पश्चिमी हवाएं 11 किमी/घंटा की रफ़्तार से। धूप खिली रहने से पिच सूखी और स्थिर रहेगी जिससे उछाल और गति बरकरार रहने की संभावना है जिसका तेज गेंदबाज मैच के आखिरी क्षणों में आनंद लेंगे।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन, टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जेनसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, सेनुरान मुथुसामी, कैगिसो रबाडा

