स्पोर्ट्स डेस्क : भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा से फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत हासिल करके श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। मैच के पहले पिच और मौसम की भी अहम भूमिका होगी जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। विशाखापत्तनम का मौसम खेल के लिए उपयुक्त होगा जबकि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अहम होगी। यहां पर 300 से अधिक का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होगा।

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद अब वनडे श्रृंखला जीतने में भी कसर नहीं छोड़ेगा और ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। भारत अगर इस मैच में जीत हासिल करता है तो पिछले कुछ समय से टीम को लेकर चल रही अटकलें पर भी विराम लग जाएगा। इसके लिए कोहली और रोहित को फिर से अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों का वनडे क्रिकेट में कोई सानी नहीं है और उन्हें इस तरह के दबाव वाले मैच में खेलने का अच्छा अनुभव है। इसलिए भारत की जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पिच रिपोर्ट

विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। यह एक चिकनी सतह है जिससे बेहतर खिलाड़ी खुलकर शॉट खेल सकते हैं। हालांकि, गेंदबाजों को भी लगातार बाउंस और गति मिलती है। बल्लेबाज यहां लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, खासकर जब मैच आगे बढ़ता है तो पिच का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां अब तक 300 से ज़्यादा का कोई स्कोर चेज नहीं हुआ है इसलिए पहले बैटिंग करने वाली टीम जरूर इस मार्क को पार करना चाहेगी।

मौसम

शनिवार विशाखापत्तनम में मौसम थोड़ा धूप वाला रहेगा। मैच के दिन तापमान लगभग 28°C रहने की उम्मीद है जबकि बारिश की सिर्फ 10% संभावना है और नमी 61% रहेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरा मैच देखने को मिलेगा।

टीमें :

भारत : केएल राहुल (कप्तान/विकेट कीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

दक्षिण अफ्रीका : टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्क्रम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।

समय : मैच दोपहर 1.30 बजे।