खेल डैस्क : डरबन के मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का विकेट गिरना क्रिकेट फैंस के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। दक्षिण अफ्रीका के लिए 9वां ओवर फेंकने पैट्रिक क्रूगर आए थे। जोकि अपने करियर का 7वां टी20 ही खेल रहे थे। क्रीज पर जिस तरह से सूर्यकुमार और सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर क्रूगर अपनी लय भूल गए। अपनी ओवर के दौरान उन्होंने दो बॉल और तीन वाइड फेंक दी।

बल्लेबाज कर रहे सूर्यकुमार भी इससे परेशान नजर आए। क्रूगर ने जैसे ही गेंद अंदर फेंकी, सूर्यकुमार इसे जोर से मारने के चक्कर में मिसहिट कर गए। गेंद डीप स्क्वेयर लेग पर सिमलेन ने पकड़ लिया। इससे सूर्यकुमार की पारी 21 रन पर ही सिमट गई।



पहले ऐसे शॉट लगा रहे थे सूर्यकुमार

