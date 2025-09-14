Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप ग्रुप ए का मैच वाकई विवादास्पद हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के मूड के बावजूद भारत में प्रशंसक इस मैच के आयोजन से खुश नहीं हैं। दोनों देशों में बिगड़ते रिश्तों के बीच बहिष्कार की मांग के बीच मैच में कप्तानों ने भी टॉस के बाद एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। 

टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जैसे ही रवि शास्त्री ने दोनों कप्तानों का परिचय कराया, सूर्यकुमार ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस समय दोनों कप्तानों के बीच हाथ मिलाना संभव नहीं था। आगा ने हाथ भी नहीं बढ़ाया। उन्होंने बस टीम की सूची अंपायर को थमा दी। शास्त्री से बातचीत के बाद वे ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। यह भी बताना जरूरी है कि दोनों कप्तानों के बीच कोई आंख से आंख भी नहीं मिलाई गई। 

चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच से पहले भारतीय सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि उनके खिलाड़ी स्वदेश में लोगों की भावनाओं से वाकिफ हैं और उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने फैसले पर अमल करने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के 40 रन और शाहिद शाह अफरीदी की 16 गेंदों पर 33 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाते हुए भारत को 128 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए जिन्होंने 34 रन दिए और एक विकेट झटका। 
 