नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) का मानना ​​है कि दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप (Asia Cup 2025) मुकाबले से पहले भारत का पलड़ा भारी है। उन्होंने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम को रविवार को होने वाले इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में स्पष्ट रूप से प्रबल दावेदार बताया। भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) मुकाबलों पर अक्सर करीबी नजर रखने वाले पनेसर ने कहा कि कागज पर भारतीय टीम ज्यादा संतुलित नजर आती है, क्योंकि उनके मैच जिताऊ बल्लेबाजों और विश्वस्तरीय गेंदबाजों का मिश्रण उन्हें अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिलाता है।

पनेसर ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत जीत का प्रबल दावेदार है क्योंकि उनकी टीम ज्यादा मजबूत है और पाकिस्तान को अच्छा खेलना होगा, उन्हें 10-20 प्रतिशत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दुनिया भर की नजरें भारत-पाकिस्तान मैच पर हैं और दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होनी चाहिए। आज के मैच में भारत प्रबल दावेदार है क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक मजबूत टीम नहीं है।'

पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की जान जाने के बाद मई में दोनों पड़ोसी देशों के बीच सैन्य टकराव के बाद तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण देशवासियों के बीच इस मैच को लेकर ज़्यादा उत्साह नहीं है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर हमला किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी।

भारत ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत के साथ की। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी शुक्रवार को दुबई में ओमान पर 93 रनों से शानदार जीत हासिल की। पिछले साल टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने के बाद यह पहली बार है जब भारत किसी बड़े बहुपक्षीय टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना खेल रहा है। इस बीच पाकिस्तान अपने पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बिना दौरे पर है जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना गया था।

