स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे T20I मुकाबले में भारतीय टीम कुछ अहम बदलावों के साथ मैदान में उतरी। इस मैच में भारत के दो प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान इन बदलावों की वजह साफ की। जहां बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया, वहीं अक्षर पटेल चोट के कारण टीम से बाहर रहे। इन बदलावों ने टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति दोनों पर असर डाला।

टॉस जीतकर भारत ने चुनी गेंदबाजी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि मैदान पर पहले से हल्की ओस मौजूद है, जो बाद में बल्लेबाज़ी को आसान बना सकती है। सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि टीम हाल के मैचों में लक्ष्य का पीछा कम कर पाई है, इसलिए इस मुकाबले में चेज़ करना टीम की रणनीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को अलग परिस्थितियों में खुद को परखने का मौका मिलेगा।

सूर्यकुमार यादव का बयान

टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा, “हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। यहां पहले से थोड़ी ओस है और हमने हाल के दिनों में ज़्यादा चेज़ नहीं किया है, इसलिए हम इस चुनौती को लेना चाहते हैं। हर मैच में हम सुधार की कोशिश करते हैं और हर विभाग में वही चीजें दोहराना चाहते हैं जो हमें सफल बनाती हैं।” उनके इस बयान से साफ था कि टीम प्रयोग के साथ-साथ निरंतरता पर भी ध्यान दे रही है।

जसप्रीत बुमराह को क्यों दिया गया आराम

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया। कप्तान ने साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आने वाले बड़े टूर्नामेंट (टी20 विश्व कप) और व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती कि बुमराह पर अतिरिक्त दबाव पड़े। उनकी गैरमौजूदगी में अन्य तेज गेंदबाजों को खुद को साबित करने का मौका मिला।

अक्षर पटेल की चोट बनी चिंता का कारण

अक्षर पटेल इस मुकाबले से बाहर रहे क्योंकि उन्हें मैच से एक रात पहले चोट लग गई थी। सूर्यकुमार यादव ने इस बात की पुष्टि तो की, लेकिन चोट की गंभीरता या उनकी वापसी को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। अक्षर के बाहर होने से भारत के ऑलराउंड विकल्प पर असर पड़ा, क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन देते हैं।

टीम संयोजन पर पड़ा असर

बुमराह और अक्षर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम इंडिया को अपने संयोजन में बदलाव करना पड़ा। गेंदबाज़ी आक्रमण में जिम्मेदारी अन्य खिलाड़ियों पर आ गई, वहीं ऑलराउंड विकल्पों में भी फेरबदल देखने को मिला। हालांकि, यह बदलाव युवा और बेंच स्ट्रेंथ को परखने के लिहाज़ से अहम साबित हो सकता है।

प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ज़ैकरी फ़ाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी