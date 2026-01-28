नेशनल डेस्क: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में शिवम दुबे ने ऐसा तूफान मचाया कि स्टेडियम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर कोई दंग रह गया। दुबे ने महज 15 गेंदों में फिफ्टी जड़ते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

छक्के-चौकों की आंधी

अपनी विस्फोटक पारी में शिवम दुबे ने 6 छक्के और 2 चौके लगाए। गेंदबाजों के लिए लाइन-लेंथ मायने ही नहीं रखी और हर ओवर में रन बरसते चले गए।

रिकॉर्ड रफ्तार से अर्धशतक

दुबे की यह फिफ्टी इस सीरीज की सबसे तेज पारियों में शामिल रही। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज़ अपनाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।