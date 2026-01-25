स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मेज़बान भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही मज़बूत स्थिति में है। शुरुआती दोनों मुकाबलों में दमदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है और टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 26

भारत - 15 जीत

न्यूजीलैंड - 10 जीत

पिच रिपोर्ट

बारसापारा स्टेडियम की पिच को बल्लेबाज़ों के लिए मुफ़ीद माना जाता है। यहां अच्छी बाउंस और कैरी मिलती है, जिससे स्ट्रोक खेलना आसान हो जाता है। छोटी बाउंड्रीज़ भी बल्लेबाज़ों को खुलकर रन बनाने का मौका देती हैं। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाज़ों को हल्की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच सपाट होती जाती है।

मौसम रिपोर्ट

गुवाहाटी में मैच के दिन मौसम साफ़ और शुष्क रहने की उम्मीद है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन के समय तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि शाम को यह गिरकर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान में गिरावट के चलते रात में ओस पड़ने की आशंका है, जिससे गेंद को पकड़ना गेंदबाज़ों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

टॉस फैक्टर

ओस की भूमिका और बल्लेबाज़ी के अनुकूल हालात को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला कर सकती है। दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करना आसान हो जाता है और ओस का फायदा भी मिलता है। ऐसे में पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम की कोशिश होगी कि वह बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाए।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा/जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।