स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी (शुक्रवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। 209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने महज 16 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के हीरो ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी।

इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले 21 जनवरी को नागपुर में खेले गए पहले टी20 में भी टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल की थी।

शुरुआती झटकों के बाद किशन–सूर्या का तूफान

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने, जबकि अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले जैकब डफी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। 6 रन पर दो विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि मैच रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने पूरा नजारा ही बदल दिया।

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की विस्फोटक साझेदारी कर मैच को न्यूजीलैंड की पकड़ से पूरी तरह बाहर कर दिया। ईशान ने महज 21 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी आक्रामक तेवर अपनाते हुए लगातार बड़े शॉट खेले।

ईशान किशन 32 गेंदों पर 76 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने टीम को जीत तक पहुंचाया। सूर्या ने 82 रनों की शानदार पारी खेलकर रनचेज को यादगार बना दिया।

ऐसी रही न्यूजीलैंड की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। कीवी टीम की शुरुआत आक्रामक रही और टिम सेफर्ट व डेवोन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। हर्षित राणा ने कॉन्वे (19 रन) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने सेफर्ट (24 रन) को पवेलियन भेजा।

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी हुई। कुलदीप यादव ने फिलिप्स (19 रन) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। डेरिल मिचेल 18 रन बनाकर शिवम दुबे का शिकार बने। कुलदीप ने इसके बाद खतरनाक दिख रहे रचिन रवींद्र को भी आउट किया, जिन्होंने 26 गेंदों पर 44 रन बनाए।

न्यूजीलैंड का छठा विकेट मार्क चैपमैन (10 रन) के रूप में गिरा, जिन्हें हार्दिक पंड्या ने आउट किया। अंत में कप्तान मिचेल सेंटनर और जकारी फाउलकेस ने सिर्फ 19 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी कर टीम को 200 के पार पहुंचाया। सेंटनर 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने दो विकेट झटके।

टीम संयोजन में बदलाव

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में अहम बदलाव किए गए। चोटिल अक्षर पटेल को बाहर रखा गया और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। उनकी जगह कुलदीप यादव और हर्षित राणा को मौका मिला। वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जकारी फाउलकेस, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क.  