स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय बल्लेबाज क्रिस श्रीकांत ने एशिया कप 2025 के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चयन की आलोचना की है, साथ ही IPL 2025 में गेंदबाजी में उनके निराशाजनक प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला है। श्रीकांत ने कहा कि हर्षित टीम में जगह पाने के हकदार नहीं थे, खासकर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की कीमत पर जिन्होंने आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीती थी। 

हर्षित को चुनने के चयनकर्ताओं के फैसले पर बोलते हुए श्रीकांत स्पष्ट रूप से नाराज दिखे। श्रीकांत ने कहा, 'हर्षित राणा कहां से आया? आईपीएल में उसका प्रदर्शन बहुत खराब था। उसे मैनेज किया जा रहा है। आईपीएल में उसका इकॉनमी रेट 10 का था। आप प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को क्या संदेश दे रहे हैं?'

श्रीकांत टीम के संतुलन से भी नाखुश थे और उन्होंने कहा कि शिवम दुबे की जगह वाशिंगटन सुंदर जैसे किसी खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'वे तिलक वर्मा को छठा गेंदबाज बनाएंगे।' क्या अभिषेक शर्मा आपके छठे गेंदबाज होंगे या शिवम दुबे? उन्होंने आईपीएल में शायद ही कोई गेंदबाजी की हो। यह एक समायोजन वाला चयन है। अगर आपको किसी ऐसे गेंदबाज की जरूरत होती जो आठवें नंबर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सके, तो वाशिंगटन सुंदर आदर्श होते। शिवम दुबे को आठवें नंबर पर रखना कोई मायने नहीं रखता।' 

एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम : 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। 