स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला विश्व कप 2025 का सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से खिताब के लिए भिड़ेगी जिसने इंग्लैंड को पहले सेमीफाइनल में हराया था। आठ साल पहले डर्बी में हरमनप्रीत कौर की यादगार पारी ने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया था और अब टीम इंडिया फिर वैसा चमत्कार दोहराने की कोशिश में है। भारत चोटिल प्रतीका रावल की जगह शफाली वर्मा पर भरोसा जता रहा है। इस मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान एल‍िसा हीली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह मुकाबला मुंबई के नवी मुंबई में खेला जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फीबी लिचफील्ड के शतक की बदौलत एक विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए हैं।

पिच

मैच के लिए चुनी गई पिच वही है जहा श्रीलंका ने नवी मुंबई चरण की शुरुआत में बांग्लादेश के साथ खेला था, और यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली है। आज बारिश का पूर्वानुमान काफी हद तक साफ हो गया है।

मौसम

तेज बारिश के लिए गुरुवार की सुबह मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 7 बजे के आसपास थंडरस्टॉम की भी उम्मीद थी। एक्यूवेदर के मुताबिक, दिन के शुरुआत में बारिश की संभावना 55 प्रतिशत है। लेकिन, दोपहर तक मौसम अच्छा होने की उम्मीद है। दोपहर 3 बजे तक जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होगा। उस वक्त मौसम खेल के लिए आदर्श होगा।

प्लेइंग 11

भारत : शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया : फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन स्कुट।