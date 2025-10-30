बेंगलुरु : तनुष कोटियान (चार विकेट) और मानव सुथार (दो विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए ने गुरुवार को पहले अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन स्टंप के समय 297 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका ए के नौ विकेट झटक कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली है।

आज यहां इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ए की शुरुआत अच्छी नहीं है। उसने चौथे ही ओवर में छह रन के स्कोर पर लेसेगो सेनोक्वाने (शून्य) का विकेट गंवा दिया। उन्हें अंशुल काम्बोज ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ज़ुबैर हमजा ने जॉडर्न हरमन के साथ दूसरे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। 35वें ओवर में गुरनूर बरार ने ज़ुबैर हमजा को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

जुबैर हमजा ने 109 गेंदों में नौ चौके और एक छक्का लगाते हुए 66 रनों की पारी खेली। कप्तान मार्क्स एकरमैन 18 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में कोटियान का शिकार बने। 50वें ओवर में तनुष कोटियान ने जॉडर्न हरमन को पगबाधा आउटकर पवेलियन भेज दिया। जॉडर्न हरमन ने 141 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 71 रन बनाए। रुबिन हरमन (54) और प्रेनेलन सुब्रायेन (एक) को कोटियान ने आउट किया।

रिवाल्डो मूनसामी (पांच) और तियान वैन वुरेन (46) को मानव सुथार ने आउट किया। दक्षिण अफ्रीका का नौंवा विकेट लुथो सिपामला (छह) के रूप में गिरा। उन्हें खलील अहमद ने आउट किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ए ने 85.2 ओवर में नौ विकेट पर 297 रन बना लिए है। टी मोरेकी (नाबाद चार) क्रीज पर मौजूद थे। इंडिया ए के लिए तनुष कोटियान ने चार विकेट लिए। मानव सुथार को दो विकेट मिले। अंशुल काम्बोज, खलील अहमद और गुरनूर बरार ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।