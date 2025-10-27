कैनबरा: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 श्रृंखला की शुरुआत से पहले ही कंगारू टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी लेग-स्पिनर एडम जम्पा पहले टी20 से निजी कारणों के चलते बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों के मुताबिक, जम्पा अपनी पत्नी हैरिएट के साथ हैं, जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। इसी कारण उन्होंने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में नहीं खेलने का फैसला लिया है।

23 वर्षीय तनवीर संगा को टीम में शामिल किया गया

जम्पा की गैरमौजूदगी में 23 वर्षीय युवा लेग-स्पिनर तनवीर संगा को ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में शामिल किया गया है। संगा अब तक 7 टी20 और 4 वनडे मैच खेल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका आख़िरी टी20 और वनडे दोनों ही भारत के खिलाफ खेले गए थे।

29 अक्टूबर से शुरू होगी टी20 सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तनवीर संगा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि टीम में पहले से ही मैथ्यू कुह्नेमन के रूप में एक और स्पिन विकल्प मौजूद है।

दोनों टीमों की टी20 स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंगलिस, जोश फिलिप, सीन एबॉट, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, मैथ्यू कुह्नेमन, तनवीर संगा।

भारत टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा।