मेलबर्न: कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉर्म में लौटने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी में होने वाले दूसरे टी20 के लिए जोश से लबरेज है। पहले मैच में सूर्या ने 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर आत्मविश्वास की वापसी की झलक दिखाई थी। उन्होंने जोश हेजलवुड को 125 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

बारिश से बिगड़ी लय, लेकिन सूर्या ने जगाई उम्मीद

पहला टी20 कैनबरा में बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन तब तक भारत ने 9.4 ओवर में 97/1 रन बना लिए थे। शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी शानदार लय में नजर आई। अब नजरें मेलबर्न पर हैं, जहां शुक्रवार को भी बारिश की संभावना है।

गंभीर का प्लान: बेखौफ क्रिकेट

टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि खिलाड़ी बेखौफ क्रिकेट खेलें और नियमित तौर पर 250-260 रन के पार स्कोर करें। सूर्यकुमार की फॉर्म इस रणनीति में अहम भूमिका निभाएगी।

गेंदबाजी में मजबूती, हेड-मार्श पर नजरें

जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी में भारतीय गेंदबाजी बेहद संतुलित दिख रही है। टीम का मुख्य ध्यान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड जैसे ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर्स को रोकने पर होगा।

टी20 विश्व कप पर नजर

भारत का लक्ष्य है श्रीलंका के साथ सह-मेजबानी वाले आगामी टी20 विश्व कप 2026 में खिताब बरकरार रखना। पिछली बार टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया था।