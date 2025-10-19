पर्थ: ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस मैच के साथ ही वह भारत के लिए 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले यह उपलब्धि केवल सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551), महेंद्र सिंह धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) के नाम दर्ज थी।

रोहित का प्रदर्शन और मैच की स्थिति:

हालांकि अपने इस ऐतिहासिक मैच में रोहित का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंद पर स्लिप में मैथ्यू रेनशॉ को कैच थमाया और 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने पहले 10 ओवरों में ही शीर्ष तीन बल्लेबाजों के विकेट खो दिए और स्कोर 25/3 हो गया था। शुभमन गिल ने बतौर वनडे कप्तान अपना पहला मैच खेला, लेकिन वे भी टिक नहीं पाए।

रोहित शर्मा का करियर सफर:

रोहित शर्मा ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार आंकड़े दर्ज किए हैं।

मैच: 500

कुल रन: 19,708

औसत: 42.18

शतक: 49

अर्धशतक: 108

सर्वोच्च स्कोर: 264 (वनडे में, श्रीलंका के खिलाफ)

वनडे प्रारूप में उन्होंने 274 मैचों में 11,176 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। वह अब सिर्फ 46 रन दूर हैं सौरव गांगुली (11,221) को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वनडे बल्लेबाज बनने से।

अगला मील का पत्थर:

रोहित अब अपने 50वें अंतरराष्ट्रीय शतक के बेहद करीब हैं। ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ दो खिलाड़ी हैं — सचिन तेंदुलकर (100) और विराट कोहली (82)। इसके अलावा, वह 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले केवल चौथे भारतीय खिलाड़ी बनने की दिशा में भी अग्रसर हैं।

