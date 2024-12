नई दिल्ली : ब्रिसबेन टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का दबदबा देखने को मिला जिसमें मिशेल स्टार्क ने दो महत्वपूर्ण शुरुआती विकेट चटकाकर भारत को गाबा में मुश्किल में डाल दिया। लेकिन तीसरे दिन आकर्षण का मुख्य केंद्र ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी से ज्यादा मिशेल मार्श की गेम चेंजर कैच रही।

ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 445 रनों के जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। स्टार्क ने अपनी पहली गेंद पर चौका लगने के बावजूद तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। जायसवाल ने सिर्फ 4 रन बनाए थे, मिशेल मार्श द्वारा स्लिप में कैच आउट हुए। स्टार्क ने अपना शानदार स्पेल जारी रखते हुए कुछ ही देर बाद शुभमन गिल को आउट कर दिया जिसमें उनका साथ मार्श ने दिया। गिल पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्श द्वारा शानदार डाइविंग कैच का शिकार हो गए।

