Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

सिडनी : पर्थ और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलने के बाद भारत जब सिडनी में सीरीज में अपना सम्मान बचाने उतरेगा तो बड़ा सवाल यही होगा कि भारत अपने एकदाश में कोई बदलाव करता है या नहीं। हालांकि पर्थ में मिली हार के बाद भी एडिलेड में भारत ने अपने एकादश में बदलाव नहीं किया था लेकिन संभव है कि तीसरे मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिले। फिलहाल सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे से संबंधित टीम, पिच रिपोर्ट और संभावित 11 पर एक नजर डालते हैं। 

टीम न्यूज और संभावित 11 

ऑस्ट्रेलिया के द्दष्टिकोण से यह एक अहम मैच नहीं है इसलिए मेजबान टीम मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड को आराम देने पर विचार कर सकती है। तीसरे वनडे के लिए जैक एडवर्ड्स को भी टीम में शामिल किया गया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे पर प्रभावी प्रदर्शन किया था। पहले वनडे में अच्छी गेंदबाजी करने वाले नेथन एलिस को भी तीसरे वनडे के एकादश में शामिल किया जा सकता है। 

ऑस्ट्रेलिया संभावित 11 : 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 मैट शॉर्ट, 4 मैथ्यू रेनशॉ, 5 एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), 6 कूपर कॉनली, 7 मिचेल ओवेन, 8 जेवियर बाटर्लेट, 9 मिचेल स्टाकर्/जैक एडवर्ड्स, 10 ऐडम जम्पा, नेथन एलिस/जॉश हेजलवुड 

कुलदीप की वापसी पर नजर

हार्दिक पांड्या की टीम में कमी साफ तौर पर नजर आ रही है लेकिन भारत ने अब तक दोनों मैचों में कुलदीप यादव का रुख नहीं किया है। इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत को कुलदीप के रूप में एक आक्रामक विकल्प के साथ जाना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों को देखते हुए बल्लेबाजी में गहराई सुनिश्चित करना ही एक बेहतर विकल्प है। क्या भारत अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को भी धार देने की योजना बनाएगा और प्रसिद्ध कृष्णा को अंतिम वनडे के एकादश मे जगह मिलेगी? पर्थ की तेज पिच ने ही भारत की वनडे रणनीति की पर्याप्त परीक्षा ले ली थी लेकिन अब देखना है कि भारत अपनी रणनीति में बदलाव करता है या नहीं। 

भारत संभावित 11 : 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 अक्षर पटेल, 6 के एल राहुल, 7 वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, 8 नीतीश रेड्डी/प्रसिद्ध कृष्णा, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 मोहम्मद सिराज 

पिच और परिस्थितियां 

शनिवार को सिडनी में मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है। हालिया समय में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्पिन को उतनी मदद नहीं देखी गई है लेकिन सपाट सतहों पर स्पिन गेंदबाज अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने यहां की परिस्थितियों का भरपूर आनंद लिया है और यहां पिछले लगातार छह वनडे जीत में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर बनाए हैं। 