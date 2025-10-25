Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार विकेट लेकर अपने पहले चार विकेट हॉल का रिकॉर्ड दर्ज किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने जवागल श्रीनाथ, मदन लाल और उमेश यादव जैसी दिग्गजों की सूची में अपनी जगह बनाई।

ऑस्ट्रेलिया के बड़े विकेट लेने में कामयाब

राणा ने इस मैच में एलेक्स केरी (24), कूपर कोनॉली (61), मिशेल ओवेन (1) और जोश हेज़लवुड (16) को पवेलियन भेजा। उनकी गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम 198/6 तक पहुँचते-पहुँचते परेशान हो गई और अंत में 236 रन पर ऑल आउट हो गई।

भारत की टीम की रणनीति और बदलाव

मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल ने दो बदलाव किए। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया, जबकि अर्शदीप सिंह और नितीश कुमार रेड्डी को बाहर रखा गया। टीम के अन्य गेंदबाजों में वॉशिंगटन सुंदर (2/44) और मोहम्‍मद सिराज (1/24) ने भी अहम योगदान दिया।

सिडनी में सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाजों की सूची

हर्षित राणा अब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाजों की एलिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं:

जवागल श्रीनाथ: 4/30 vs ऑस्ट्रेलिया (2000)
मदन लाल: 4/37 vs न्यूजीलैंड (1985)
हरषित राणा: 4/39 vs ऑस्ट्रेलिया (2025)
उमेश यादव: 4/72 vs ऑस्ट्रेलिया (2015)

टीम इंडिया का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर भारतीय टीम का आत्मविश्वास वापिस आएगा। युवा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय टीम को मनोबल और आत्मविश्वास दिया है, जिससे आने वाले मैचों में टीम और भी मजबूती से खेल सकती है।