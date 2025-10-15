स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिल ने कहा कि टीम सिर्फ यही चाहती है कि दोनों खिलाड़ी अपने अनुभव और कौशल के दम पर मैदान पर अपना जादू दिखाएं।

गिल ने कहा, 'वे पिछले 10–15 सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं और टीम को जीत दिला रहे हैं। उनका अनुभव हर कप्तान और हर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। हम बस यही चाहते हैं कि वो जाएं और अपना कमाल दिखाएं।'

यह बयान गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 7 विकेट की जीत के बाद दिया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर गिल का उत्साह

गिल ने कहा कि भारतीय टीम पिछले दो-तीन वर्षों से शानदार वनडे क्रिकेट खेल रही है और टीम इस बार भी उसी लय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने को तैयार है। उन्होंने कहा, 'हमने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन वनडे क्रिकेट खेला है। टीम लगभग वही है, इसलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में खेलने को लेकर हम सब बहुत उत्साहित हैं।'

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी। इस सीरीज में शुभमन गिल कप्तान होंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बतौर वरिष्ठ खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं।

भारतीय टीम स्क्वाड:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

वेस्टइंडीज पर क्लीन स्वीप और डब्ल्यूटीसी स्थिति

गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज़ को दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंकों की तालिका में तीसरे स्थान पर बना रहा, लेकिन उसका PCT 61.90 तक पहुंच गया है। अब टीम श्रीलंका (66.67) से केवल थोड़ा पीछे है और जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है।

गौर है कि भारत का अगला टेस्ट असाइनमेंट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की घरेलू सीरीज होगा, जो 14 नवंबर से शुरू होगी।