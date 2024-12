एडिलेड : टीम इंडिया ने बुधवार को एडिलेड ओवल में 5000 से अधिक दर्शकों को देखने के बाद ओपन नेट अभ्यास सत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मैदान पर ज्यादा लोग आ जाने से खिलाड़ियों को असहजता महसूस हुई। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के सत्र प्रशंसकों के लिए खुले रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने शेष प्रशिक्षण सत्रों के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की है कि उनके आगामी सत्र बंद दरवाजों के पीछे ही हो। सीए के प्रवक्ता का कहना है कि भारत ने संभावित शोर या ध्यान भटकाने के लिए अपने शेष प्रशिक्षण सत्रों को जनता के लिए खुला नहीं रखने की प्राथमिकता व्यक्त की है।

