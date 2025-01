सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 61 रनों की तेज पारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर लिए हैं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज शनिवार को चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान इस मुकाम पर पहुंचा। पहली पारी में 98 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेलने के बाद पंत ने दूसरी पारी में धमाकेदार वापसी की थी। अपनी पहली ही गेंद पर स्कॉट बोलैंड को उन्होंने छक्का लगाया। उन्होंने 33 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 61 रनों की मनोरंजक पारी खेली। उनका स्ट्राइक 184.85 का था।



मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पंत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 मैचों और 9 पारियों में 28.33 की औसत और 59.02 की स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक के साथ 255 रन बनाए हैं। वह श्रृंखला के दौरान अपनी अधिकांश शुरुआतों को बड़ी पारियों में बदलने में असमर्थ रहे हैं। वह सीरीज में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

