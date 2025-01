मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : क्रिकेट बिरादरी ने शनिवार को भारतीय बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) की प्रशंसा की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के मेलबर्न टेस्ट में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया। दिन के अंतिम सत्र में नितीश कुमार रेड्डी जब 99 रन बनाकर खेल रहे थे, ने एक गेंद को मिड-ऑन की तरफ धकेलकर चौका लगाया और अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। नीतीश ने 176 गेंदों में 59.66 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए हैं। वह क्रीज पर बरकरार हैं और 10 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं।

एमसीजी में नीतिश के पिता भी मौजूद थे। बेटे के शतक बनाने के बाद पिता ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उनकी आंख में आंसू भी देखे गए। पारी के बाद पवेलियन आते समय नीतीश का ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सराहना की और भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया।



पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने मेलबर्न टेस्ट में नीतीश के शतक की सराहना की और कहा कि वह मौका बिल्कुल सही था जब टीम संकट में थी। वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा- क्या पारी है, प्रिय नितीश। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बनना और मुश्किल में फंसी टीम के साथ ऐसा करना कितना अच्छा अवसर है। मुझे यकीन है कि यह कई में से पहली पारी होगी। आपकी सकारात्मकता और निडर स्ट्रोक का आनंद लिया। खेलो। इसे जारी रखो। भगवान तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दें।

