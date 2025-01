नोएडा (उत्तर प्रदेश) : पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने सोमवार को मेलबर्न टेस्ट में दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल के आउट होने पर विचार किया और कहा कि यह एक "बड़ा विचलन" था। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट 184 रन से जीता और श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। इसी के साथ उन्होंने अगले साल की शुरुआत में लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के लिए क्वालीफाई करने संभावनाएं बढ़ा लीं। बहरहाल, बीजीटी सीरीज के चौथे टेस्ट के आखिरी दिन यशस्वी जयसवाल के आउट होने पर तीसरे अंपायर शरफुद्दौला के फैसले ने क्रिकेट जगत को विभाजित कर दिया है।

71वें ओवर की पांचवीं गेंद पर पैट कमिंस की गेंद जयसवाल के बेहद बल्ले के पास से निकली। ऑस्ट्रेलिया ने फैसले के लिए अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने इसे खारिज कर दिया। कमिंस ने डीआरएस लिया। जहां रीप्ले में, गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के पास जाने के लिए विक्षेपित होती दिख रही थी। हालांकि स्निकोमीटर ने कोई हलचल नहीं दिखाई। तीसरे अंपायर को लगा कि इतना दृश्य जयसवाल को आउट देने के लिए पर्याप्त है। उनके आऊट देने से सोशाल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया।

