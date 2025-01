खेल डैस्क : नीतीश कुमार रेड्डी बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन भारत के लिए हीरो बनकर उभरे, उन्होंने शानदार टेस्ट शतक जड़कर मेजबान टीम का नेतृत्व किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 83,073 प्रशंसकों के सामने रेड्डी ने जैसे ही शतक लगाया। वह घुटनों के बल बैठ गए और एक प्रतिष्ठित स्थल पर अपने परिवार के सामने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ने के क्षण का आनंद लेने से पहले आसमान की ओर देखने लगे। रेड्डी आठवें या उससे नीचे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने मैच में शतक लगाकर पांच रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं।

