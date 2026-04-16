स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के अहम चरण में सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ी खुशखबरी मिली है। टीम के नियमित कप्तान Pat Cummins अब चोट से उबरकर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में उनकी पीठ की चोट (लम्बर स्ट्रेस) की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे टीम को बड़ा सहारा मिला है।

चोट से उबरकर वापसी की तैयारी

कमिंस इस महीने की शुरुआत में अपनी पीठ की चोट के फॉलो-अप के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। सिडनी में हुए स्कैन में पुष्टि हुई है कि उनकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है। यह चोट उन्हें पिछले साल जुलाई से परेशान कर रही थी, जिसके कारण वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे। अब मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद वह जल्द ही टीम से जुड़ने के लिए भारत लौटने वाले हैं।

इस दिन कर सकते हैं वापसी

कमिंस 25 अप्रैल को Rajasthan Royals के खिलाफ जयपुर में होने वाले मुकाबले से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही भारत के लिए रवाना होंगे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी चोट की कहानी

यह चोट ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान शुरू हुई थी, जहां उन्हें पहली बार पीठ में परेशानी महसूस हुई। इसके बाद वह घरेलू सीजन के अधिकांश मैचों से बाहर रहे। हालांकि, उन्होंने एडिलेड टेस्ट में England national cricket team के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट झटके थे, जो उनकी फिटनेस और क्षमता का बड़ा संकेत था।

SRH का प्रदर्शन और टीम की स्थिति

कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। टीम ने अब तक 5 मैचों में 2 जीत दर्ज की हैं और अंक तालिका में मध्य स्थान पर बनी हुई है। इस दौरान Ishan Kishan ने स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभाई और टीम को संभालने की कोशिश की।

कोच और टीम पर कमिंस का प्रभाव

हेड कोच Daniel Vettori ने पहले ही बताया था कि कमिंस भले ही मैदान से बाहर थे, लेकिन टीम के साथ जुड़े रहे और खासकर ईशान किशन को लीडरशिप में मार्गदर्शन देते रहे।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की वापसी

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो Josh Hazlewood भी हाल ही में IPL में वापसी कर चुके हैं और उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। वहीं Mitchell Starc अभी भी चोट से उबर रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स से नहीं जुड़े हैं।

आगे का शेड्यूल और अहमियत

कमिंस की वापसी सिर्फ IPL ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के आने वाले टेस्ट शेड्यूल के लिए भी अहम है। टीम को अगले एक साल में बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की संभावना भी है। फिलहाल SRH को उम्मीद होगी कि उनके कप्तान की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी और वह प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बनी रहेगी।