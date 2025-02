खेल डैस्क : इंटरनेशनल टी20 लीग में दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर को हराकर लीग स्टैंडिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया, जिससे क्वालीफायर 1 में उन्होंने जगह बना ली है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डेजर्ट वाइपर पहले खेलते हुए 137 रन ही बना पाई क्योंकि दुबई के कैस अहमद ने चार विकेट चटकाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर ने शाई होप और नैब की बदौलत 9 विकेट से जीत हासिल की। जीत हासिल कर डेजर्ट वाइपर कप्तान लॉकी फर्ग्यूसन ने कहा कि ये चीजें होती रहती हैं। हमें साझेदारियां बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और क़ैस ने असाधारण गेंदबाज़ी की। ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा वापस आना होगा। साझेदारियां बनानी जरूरती है।



मैच डिटेल

टॉस : दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

नतीजा : दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 9 विकेट से हराया।

डेजर्ट वाइपर पारी

स्कोर : डेजर्ट वाइपर्स 19.4 ओवर में 137 रन पर ऑलआउट हो गई

प्रमुख प्रदर्शन:

डैन लॉरेंस : 31 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

सैम कुरेन : 20 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रनों का योगदान दिया।

विकेट : दुबई कैपिटल्स के लिए कैस अहमद ने 25 रन देकर 4 विकेट लिए। ओबेड मैककॉय ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए।

