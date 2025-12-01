Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। भारत ने यह मुकाबला 17 रन से जीत लिया, लेकिन मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी। 

कैफ का कहना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की विश्वस्तरीय बल्लेबाजी नहीं होती, तो टीम इंडिया यह मैच आसानी से गंवा सकती थी। उनकी यह टिप्पणी टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों की अहमियत को फिर सामने लाती है, खासकर तब जब युवा खिलाड़ियों पर लगातार भरोसा जताया जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर, बुधवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला सीरीज के नतीजे को तय करने में अहम होगा।

कैफ का दावा: “रोहित और विराट ही थे जीत की रीढ़”

रांची में खेले गए मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 136 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत की पारी को स्थिरता और गहराई प्रदान की। कैफ ने कहा, 'अगर यह जोड़ी पावरप्ले में ही आउट हो जाती, अगर उनकी पार्टनरशिप टूट जाती, या अगर उनका आक्रामक खेल विफल होता तो भारत 300 रन के आसपास भी नहीं पहुंच पाता।' उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान युवा बल्लेबाज़ी लाइनअप इस स्थिति में 200 रन तक भी संघर्ष करती। कैफ के मुताबिक भारत ने जीत इसलिए दर्ज की क्योंकि टीम ने फिर से अपने भरोसेमंद स्तंभ रोहित और विराट की ओर रुख किया।

रांची में रो-को की मास्टरक्लास

मैच की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद रोहित और विराट ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 109 गेंदों में 136 रन जोड़े, पावरप्ले में ही भारत को 80 रन दिला दिए और 21.2 ओवर में स्कोर को 161 रन तक पहुंचा दिया। इस आक्रमक मगर अनुभवी साझेदारी ने भारतीय इनिंग की दिशा निर्धारित कर दी। विराट कोहली ने 135 रन (7 छक्के, 11 चौके) और रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। कैफ के अनुसार, “इस साझेदारी का सीधा संबंध भारत की जीत से है। अगर ये दोनों फेल होते, तो मैच हाथ से निकल जाता।”

साउथ अफ्रीका की लड़ाकू पारी ने बनाया मुकाबला रोमांचक

भारत द्वारा बनाए गए 349 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में ही तीन विकेट 11 रन पर गंवा दिए। लेकिन इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके के 72 रन, मार्को जेनसन के 70 रन और कॉर्बिन बॉश के 67 रन ने भारत की जीत को मुश्किल बना दिया। डेवाल्ड ब्रेविस और टोनी डी जोरजी के कैमियो ने भी मैच को दिलचस्प मोड़ दिया। भारत ने अंततः 17 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मैच आखिरी ओवर्स तक खींचा। 

“ओल्ड इज गोल्ड”- कैफ ने सिडनी की याद दिलाई

कैफ ने यह भी कहा कि रांची की पार्टनरशिप उन्हें सिडनी में रोहित-विराट की साझेदारी की याद दिलाती है। उनके अनुसार, भारत टेस्ट सीरीज हारकर दबाव में था, टीम की हालत खराब थी ऐसे समय में अनुभवी खिलाड़ियों ने टीम को संभाला। उन्होंने कहा, “कोहली 37 के हैं, रोहित 38 के। फिर भी टीम को उनकी जरूरत है। वे पुराने हैं, लेकिन सोने जैसे कीमती हैं।”
 