स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर पाकिस्तान या श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो मैच का वेन्यू बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशंसकों के टिकट को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि वेन्यू शिफ्ट होने पर टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी वाले इस टूर्नामेंट में लॉजिस्टिक्स चुनौतीपूर्ण हैं, मगर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने फैंस के हितों को सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया है।

सेमीफाइनल वेन्यू बदलने की संभावित स्थिति

T20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी फिलहाल कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद को सौंपी गई है। सेमीफाइनल और फाइनल के टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। हालांकि, एक खास परिस्थिति में बदलाव संभव है। यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसका मुकाबला सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से भारत में नहीं खेला जाएगा। ऐसे में सेमीफाइनल को कोलंबो शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह, अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचता है और उसका मुकाबला भारत के अलावा किसी अन्य टीम से होता है, तो वह मैच भी कोलंबो में आयोजित किया जा सकता है।

टिकट रिफंड को लेकर स्पष्टता

वेन्यू बदलने की स्थिति में टिकट धारकों के पैसे को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस पर आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर आश्वासन दिया है कि मैच स्थानांतरण की स्थिति में खरीदे गए टिकटों का पूरा रिफंड दिया जाएगा। इस कदम से उन हजारों प्रशंसकों को राहत मिली है, जिन्होंने पहले ही सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट बुक कर लिए हैं। आईसीसी का कहना है कि पारदर्शिता और फैंस का भरोसा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पाकिस्तान की सेमीफाइनल राह बेहद कठिन

फिलहाल पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। सुपर 8 चरण में उनका पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड से करीबी हार मिली। अब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा। इसके साथ ही उन्हें अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यानी पाकिस्तान के लिए समीकरण जटिल और चुनौतीपूर्ण है।

भारत के लिए क्या है समीकरण?

भारतीय टीम की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन उसे भी अपने बचे हुए दोनों सुपर 8 मैच जीतने होंगे। जीत के साथ-साथ नेट रन रेट सुधारना भी जरूरी होगा, ताकि सेमीफाइनल में जगह पक्की की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कुछ कमजोरियां सामने आई हैं, खासकर ऑफ-स्पिन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर। टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे हैं।

चेन्नई में अहम मुकाबला

भारत का अगला मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ शाम 7 बजे (IST) खेला जाएगा। चेन्नई की पिच पारंपरिक रूप से स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को अपनी रणनीति और प्लेइंग इलेवन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। स्पिन-अनुकूल परिस्थितियों में सही संयोजन चुनना भारत की जीत की कुंजी साबित हो सकता है।