स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि सपनों के सच होने की कहानी भी है। पंजाब किंग्स (PBKS) के नए खिलाड़ी विशाल निषाद की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें संघर्ष, पारिवारिक बलिदान और अटूट विश्वास शामिल है। विराट कोहली को अपना आदर्श मानने वाले विशाल ने हाल ही में ऐसा बयान दिया, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी विराट कोहली का विकेट लेने का मौका मिला, तो वह जश्न नहीं बल्कि सम्मान दिखाएंगे।

विराट कोहली से मिली प्रेरणा

विशाल निषाद विराट कोहली को सिर्फ एक महान बल्लेबाज़ नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि कोहली का एटीट्यूड, मैदान पर आक्रामकता और खेल के प्रति जुनून ही वह वजह है, जिसने उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। विशाल के मुताबिक, कोहली का आत्मविश्वास और कभी हार न मानने वाला स्वभाव उन्हें हर मुश्किल दौर में मोटिवेट करता रहा है।

‘विकेट लेकर पैर छूऊंगा’ – अनोखा रिएक्शन

जब विशाल से पूछा गया कि अगर वह अपने आइडल विराट कोहली को आउट कर देते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, तो जवाब बेहद विनम्र था। उन्होंने कहा कि वह विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के बजाय कोहली के पैर छुएंगे। यह बयान न सिर्फ उनके सम्मान को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि IPL जैसे बड़े मंच पर भी वह जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं।

संघर्षों से भरी शुरुआत

विशाल निषाद का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें क्रिकेट छोड़ने का विचार आया। परिवार की आर्थिक स्थिति और अनिश्चित भविष्य ने उन्हें कई बार झकझोर दिया। वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाते थे और घर की जिम्मेदारियों को समझते थे। उनकी मां भी चाहती थीं कि वह कोई और हुनर सीख लें, क्योंकि क्रिकेट में करियर बनाना बेहद मुश्किल है।

परिवार का साथ बना ताकत

हालांकि, विशाल का जज़्बा कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वह हर हाल में क्रिकेटर बनकर दिखाएंगे। जब परिवार ने उनका दृढ़ संकल्प देखा, तो सभी उनके साथ खड़े हो गए। यही समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना और उन्होंने पूरी शिद्दत से क्रिकेट पर फोकस किया।

टेनिस-बॉल से लेदर-बॉल तक का सफर

विशाल की क्रिकेट यात्रा टेनिस-बॉल क्रिकेट से शुरू हुई। एक दोस्त ने उनकी गेंदबाज़ी देखी और सुझाव दिया कि उन्हें लेदर बॉल से खेलना चाहिए, क्योंकि उनका एक्शन और ‘गेंद फेंकने’ की नैसर्गिक क्षमता अलग थी। इसके बाद विशाल ने गंभीर अभ्यास शुरू किया और खुद को प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया।

कोच का भरोसा और बड़ा मौका

विशाल ने बताया कि उनके कोच ने तीन साल तक उनसे कोई फीस नहीं ली, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय T20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया। लगातार दो सीज़न के अच्छे खेल ने उन्हें पंजाब किंग्स तक पहुंचा दिया, जहां अब वह IPL जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं।