इंदौर: सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलियाई महिला टीम ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरूआत करना चाहेगी। मौजूदा टी20 चैम्पियन न्यूजीलैंड से चुनौती निश्चित रूप से कड़ी होगी, लेकिन आस्ट्रेलिया को अपनी आंतरिक रणनीतियों और टीम संतुलन पर भी ध्यान देना होगा।

टीम संतुलन और खिलाड़ियों की स्थिति

आस्ट्रेलिया के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंतिम एकादश में संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है। बायें हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनू और लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहेम चोट से उबर चुकी हैं। अब टीम प्रबंधन को तय करना है कि वेयरहेम और अलाना किंग के रूप में दो लेग स्पिनरों को उतारा जाए या मोलिनू को शामिल करके आक्रमण में विविधता लाई जाए।

तेज गेंदबाजी में मेगन शूट, अनाबेल सदरलैंड, एलिसे पैरी, ताहलिया मैकग्रा और डार्सी ब्राउन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे। बल्लेबाजी में कप्तान एलिसा हीली, बेथ मूनी, फीबी लिचफील्ड और एशले गार्डनर मोर्चा संभालेंगी। भारत के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर चुकी जॉर्जिया वोल भी टीम का अहम हिस्सा हैं।

न्यूजीलैंड के पास भी मजबूत दांव

न्यूजीलैंड टीम के पास अनुभवी खिलाड़ी सोफी डेवाइन, सूजी बेट्स, ली ताहुहू, एमेलिया केर, मैडी ग्रीन हैं। इसके अलावा युवा खिलाड़ी जॉर्जिया प्लिमर, पोली इंग्लिस, एडेन कारसन और इज़ी गेज भी टीम में शामिल हैं। पिछले साल यूएई में टी20 विश्व कप जीतकर न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास ऊंचा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में लंबा ब्रेक उन्हें चुनौती दे सकता है। टीम ने चेन्नई और अबुधाबी में CSK अकादमी में अभ्यास किया और बेंगलुरु में अभ्यास मैच भी खेले।

टीमें:

आस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्रासन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनू, बेथ मूनी, एलिसे पैरी, मेगन शूट, अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहेम।

न्यूजीलैंड: सोफी डेवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, एडेन कारसन, फ्लोरा डेवोनशर, इज़ी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रूक हालीडे, ब्री इलिंग, पोली इंग्लिस, बेला जेम्स, जेस केर, एमेलिया केर, रोसमेरी मायेर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहू।