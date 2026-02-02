नई दिल्ली : ICC (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने के पाकिस्तान के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। ICC ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘Selective Participation’ यानी चुनिंदा मुकाबलों में खेलने की नीति वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट की बुनियादी सोच के खिलाफ है।

पाक सरकार के बयान पर ICC की प्रतिक्रिया

ICC ने अपने आधिकारिक मीडिया बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान सरकार के उस निर्देश पर संज्ञान लिया है, जिसमें राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी गई है, लेकिन भारत के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबले से दूर रहने को कहा गया है।

हालांकि ICC ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे अभी तक इस मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से कोई औपचारिक संवाद प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद परिषद ने अपना रुख साफ कर दिया है।

‘Selective Participation’ टूर्नामेंट की आत्मा के खिलाफ

ICC ने दो टूक शब्दों में कहा कि ICC टूर्नामेंट इस सिद्धांत पर चलते हैं कि सभी क्वालिफाइड टीमें समान शर्तों पर तय कार्यक्रम के अनुसार मुकाबले खेलें। किसी एक मैच को चुनकर खेलने या न खेलने का फैसला खेल की निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।

खेल की निष्पक्षता और भविष्य पर खतरा

ICC ने चेतावनी दी कि अगर टीमों को अपनी सुविधा के अनुसार मुकाबले चुनने की छूट दी गई, तो इससे भविष्य के टूर्नामेंट, शेड्यूल की विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। ICC के मुताबिक, यह सिर्फ एक मैच का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था से जुड़ा सवाल है।

फैंस, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स भी होंगे प्रभावित

ICC ने यह भी माना कि राष्ट्रीय नीतियों में सरकारों की भूमिका होती है, लेकिन उसने साफ कहा कि यह फैसला वैश्विक क्रिकेट और करोड़ों फैंस, खासकर पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के हित में नहीं है।

भारत-पाकिस्तान मैच दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में शामिल है। ऐसे में किसी भी तरह का व्यवधान फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, अन्य स्टेकहोल्डर्स सभी को प्रभावित करता है।

PCB को दी दीर्घकालिक परिणामों पर सोचने की सलाह

ICC ने PCB से अपील की है कि वह इस फैसले के लंबे समय के असर पर गंभीरता से विचार करे। एक पूर्ण ICC सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम से मिलने वाले राजस्व, विकास योजनाएं, प्रशासनिक सहयोग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ICC का साफ संदेश: सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी

ICC ने दोहराया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की सफल मेजबानी और आयोजन की जिम्मेदारी सभी सदस्य बोर्डों की है, जिसमें PCB भी शामिल है।

परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आग्रह किया कि वह रचनात्मक बातचीत करे, सभी पक्षों के हित में आपसी सहमति से समाधान निकाले, ताकि टूर्नामेंट की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहे।

भारत-पाक मैच पर बढ़ी ICC की चिंता

टूर्नामेंट के नजदीक आते ही और भारत-पाकिस्तान मैच के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए ICC की यह प्रतिक्रिया साफ संकेत देती है कि मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि क्रिकेट की अखंडता से जुड़ा है। ICC का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है— वैश्विक टूर्नामेंट सामूहिक प्रतिबद्धता से चलते हैं, चुनिंदा भागीदारी से नहीं।