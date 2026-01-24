स्पोर्ट्स डेस्क : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक बड़े फैसले में बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, ICC ने इस फैसले की औपचारिक सूचना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को पत्र के जरिए दे दी है। अब बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीम का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है।

ICC ने की बांग्लादेश की आधिकारिक विदाई

सूत्रों के मुताबिक, ICC ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं रहेगा। BCB ने इस फैसले के खिलाफ ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी (DRC) का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली।

इससे पहले ICC ने बांग्लादेश की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था। ICC बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव पर 14-2 के बहुमत से बांग्लादेश के खिलाफ फैसला लिया गया।

अंतिम चेतावनी के बाद लिया गया फैसला

ICC ने BCB को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ कहा था कि अगर भारत दौरे की तुरंत पुष्टि नहीं की गई, तो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद BCB को सिर्फ एक दिन का समय दिया गया था ताकि वह अपनी भागीदारी पर अंतिम फैसला दे सके।

हालिया ICC बैठक में इस गतिरोध पर वोटिंग हुई, जिसमें अधिकतर सदस्य रिप्लेसमेंट टीम शामिल करने के पक्ष में थे। इस वोटिंग के साथ ही आगे किसी भी तरह की बातचीत या वेन्यू बदलाव की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई।

सुरक्षा को लेकर विवाद बना कारण

इस पूरे विवाद की जड़ बांग्लादेश का यह फैसला रहा कि वह अपने ग्रुप स्टेज मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने को तैयार नहीं था। BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन ICC ने स्पष्ट कर दिया कि टूर्नामेंट भारत में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, चाहे बांग्लादेश खेले या नहीं।

स्कॉटलैंड के लिए ‘ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़’

बांग्लादेश के बाहर होने से स्कॉटलैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के दरवाज़े खुल गए हैं। 2022 और 2024 के संस्करणों में स्कॉटलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि दोनों बार वह सुपर-8 में पहुंचने से चूक गया था। 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी थी।

यूरोपीय क्वालिफायर में स्कॉटलैंड का सफर आसान नहीं रहा था। वह इटली, नीदरलैंड्स और जर्सी से पीछे रह गया था, जिससे उसकी क्वालिफिकेशन पर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन बेहतर ICC रैंकिंग के चलते स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल किया गया।

स्कॉटलैंड का ग्रुप और शेड्यूल

स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां वह इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ खेलेगा।

7 फरवरी: वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड (कोलकाता)

9 फरवरी: स्कॉटलैंड vs इटली (ईडन गार्डन्स)

14 फरवरी: स्कॉटलैंड vs इंग्लैंड (ईडन गार्डन्स)

17 फरवरी: स्कॉटलैंड vs नेपाल (मुंबई)

यह अप्रत्याशित मौका स्कॉटलैंड के लिए बड़ा अवसर है, जहां वह पहली बार नॉकआउट में जगह बनाने की कोशिश करेगा।