स्पोर्ट्स डेस्क : एशेज 2025 में इंग्लैंड की लगातार नाकामियों ने क्रिकेट जगत में सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली ने टीम के खेल को “बेकार” बताते हुए जोरदार आलोचना की है। उनके मुताबिक इंग्लैंड की तैयारी, फिटनेस और रणनीति गहरी चिंता पैदा करती है, जिसके चलते वे ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। पर्थ और ब्रिस्बेन दोनों जगह भारी हार के बाद इंग्लैंड 2-0 से पीछे है और सीरीज बचाने की चुनौती अब बेहद कठिन हो चुकी है। हीली का मानना है कि गलत फैसले और कम ट्रेनिंग ने टीम की स्थिति और खराब कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया में दो लगातार हार और बढ़ती आलोचना

पर्थ टेस्ट में हार से शुरुआत करने के बाद इंग्लैंड को उम्मीद थी कि ब्रिस्बेन में वह पलटवार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने महज 65 रन के लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए दूसरा टेस्ट भी जीत लिया और सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। इसी प्रदर्शन ने इयान हीली को इंग्लैंड की तैयारी और रवैये पर सवाल उठाने पर मजबूर किया।

"बेकार प्रदर्शन" : इयान हीली का सीधा हमला

SEN से बातचीत में हीली ने इंग्लैंड की रणनीति और फिटनेस पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “यह अब तक बेहद निराशाजनक रहा है। हमें लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार बेहद टक्कर भरी एशेज देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लैंड ने सब कुछ गलत समझ लिया।” हीली का कहना था कि इंग्लैंड के निर्णयकर्ताओं ने टूर की योजना गलत बनाई और खिलाड़ियों को उपयुक्त तैयारी नहीं मिली।

फिटनेस और ट्रेनिंग पर बड़े सवाल

हीली ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की फिटनेस और ट्रेनिंग को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं। उन्होंने कहा कि टीम न तो फिट नजर आ रही है, न गेंदबाजी के लिए तैयार, और न ही बल्लेबाजी में बड़ी पारियां खेलने का आत्मविश्वास दिखाती है। उन्होंने कहा, “ये खिलाड़ी हाल के दिनों में बड़े रन नहीं बना पाए। ये फ्रेश नहीं, बल्कि तैयारी की कमी से जूझते खिलाड़ी दिख रहे हैं।”

ब्रेंडन मैकुलम ने किया बचाव

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने हालांकि इस आलोचना की धार कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि टीम ने दूसरे टेस्ट से पहले काफी ओवर-ट्रेनिंग कर दी थी, जिससे खिलाड़ियों की ऊर्जा और प्रदर्शन प्रभावित हुआ। मैकुलम का मानना है कि एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में होने वाले बाकी टेस्ट में इंग्लैंड को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता झोंकनी होगी।

मार्क वुड की चोट से इंग्लैंड को बड़ा झटका

एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को एक और नुकसान झेलना पड़ा है। तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने में चोट की वजह से पूरे एशेज टूर से बाहर हो चुके हैं। वुड की अनुपस्थिति इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइन-अप को और कमजोर कर देगी, खासकर तब जब पहले दो मैचों में इंग्लैंड का अटैक संघर्ष करता दिखा है।

आगे की राह कठिन, लेकिन मौका अभी बाकी

इयान हीली के बयान ने इंग्लैंड की नाकामियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सीरीज में अब भी तीन टेस्ट बाकी हैं। अगर इंग्लैंड मानसिक रूप से मजबूत होकर रणनीति बदले, फिटनेस बेहतर करे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, तो वापसी की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि, इसके लिए उन्हें क्रिकेट के हर विभाग में अपने खेल का स्तर ऊंचा करना होगा।