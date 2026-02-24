स्पोर्ट्स डेस्क : Sikandar Raza की कप्तानी वाली Zimbabwe national cricket team को West Indies cricket team के खिलाफ 107 रन की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वेस्टइंडीज ने 254/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम बिखर गई। इस हार से जिम्बाब्वे का नेट रन रेट (NRR) भारत से भी ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके बावजूद रज़ा ने भारत के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया।

“दोनों टीमों को बहुत कुछ साबित करना है”

रज़ा ने कहा: 'हर बार जब जिम्बाब्वे मैदान पर उतरता है तो जीतने के इरादे से उतरता है। अगर सामने भारत है, तो भारत सही। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच गंवाए हैं, इसलिए खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ है। हम चेन्नई की परिस्थितियों को समझते हैं और बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे।' भारत और जिम्बाब्वे 26 फरवरी को चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में आमने-सामने होंगे।

चोट से जूझते दिखे रज़ा

मैच के दौरान Rovman Powell के शॉट को रोकने की कोशिश में रज़ा के बाएं हाथ में चोट लग गई। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ओवर पूरा किया। स्लॉग ओवर्स में मैदान से बाहर चले गए। बल्लेबाजी में 20 गेंदों पर 27 रन बनाए। Gudakesh Motie ने उन्हें बोल्ड किया। रज़ा ने बताया कि वह एक्स-रे करवाएंगे और ज्यादा चिंतित नहीं हैं।

सूर्यकुमार यादव का भी साफ संदेश

इससे पहले भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav ने कहा कि टीम अपने आक्रामक रवैये में कोई बदलाव नहीं करेगी। 'हम वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग — यही प्लान है। कुछ भी नहीं बदलेगा, हम मजबूत वापसी करेंगे।' भारत के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा है।

T20 वर्ल्ड कप में हेड-टू-हेड

भारत और जिम्बाब्वे आखिरी बार 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में भिड़े थे।

भारत ने 186/5 का स्कोर बनाया।

जिम्बाब्वे 115 रन पर ऑलआउट हुआ।

भारत ने 71 रन से जीत दर्ज की।

अब 2026 में दोनों टीमें फिर आमने-सामने हैं — और इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा है।