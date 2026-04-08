स्पोर्ट्स डेस्क: पाकिस्तान के अनुभवी ओपनर बल्लेबाज फखर जमान ने अपने रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया था, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। फखर ने कहा, 'वर्ल्ड कप के बाद मैंने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है और मैं अपने करियर को एक हाई नोट पर खत्म करना चाहता हूं।'

वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा मिला-जुला

T20 वर्ल्ड कप 2026 में फखर जमान को ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्हें पूरे ग्रुप स्टेज में बेंच पर बैठना पड़ा। हालांकि सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों में 25 रन की तेज पारी खेली। उनका प्रदर्शन टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े करता रहा।

श्रीलंका के खिलाफ खेली यादगार पारी

फखर जमान को श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले में ओपनिंग का मौका मिला, जहां उन्होंने 42 गेंदों में 84 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने साहिबजादा फरहान के साथ 176 रन की साझेदारी की। हालांकि इस जीत के बावजूद पाकिस्तान नेट रन रेट के कारण सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका।

PSL में बॉल टैंपरिंग के कारण लगा बैन

फखर जमान इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बॉल टैंपरिंग के आरोपों के चलते दो मैच के बैन का सामना कर रहे हैं। यह घटना लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मुकाबले के दौरान हुई थी। बैन के चलते वह मैदान से बाहर हैं और टीम के साथ डगआउट में अस्थायी कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

PSL में प्रदर्शन और वापसी की तैयारी

PSL 2026 में फखर जमान ने अब तक 53 और 1 रन की पारियां खेली हैं। उनका बैन जल्द खत्म होने वाला है और वह 11 अप्रैल को पेशावर जाल्मी के खिलाफ मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। लाहौर कलंदर्स फिलहाल अंक तालिका में तीन मैचों में दो जीत के साथ चौथे स्थान पर है।

अब लक्ष्य ‘हाई नोट’ पर खत्म करना करियर

फखर जमान अब अपने करियर को शानदार तरीके से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वह संन्यास नहीं लेने वाले और टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनका यह फैसला पाकिस्तान टीम के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि अनुभव टीम के लिए अहम साबित हो सकता है।