स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज Rubel Hossain ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपने करियर को अलविदा कहा।

करीब पांच साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे रुबेल ने अब आधिकारिक तौर पर अपने करियर को समाप्त करने का फैसला लिया है, हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर किया ऐलान

रुबेल ने अपने बयान में लिखा, 'मैं पेसर रुबेल हुसैन हूं। मैंने बांग्लादेश के लिए 27 टेस्ट, 104 वनडे और 28 टी20 मैच खेले हैं। राष्ट्रीय टीम मेरे लिए जुनून रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहूं।' उन्होंने आगे परिवार, दोस्तों, मीडिया और फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह आगे भी उनका समर्थन चाहते हैं।

करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि

रुबेल हुसैन के करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन 2015 वर्ल्ड कप में आया था, जब उन्होंने England national cricket team के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे। इस मुकाबले में उन्होंने अहम विकेट लेकर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।

टेस्ट क्रिकेट में अनचाहा रिकॉर्ड

रुबेल का टेस्ट करियर उतना सफल नहीं रहा। उन्होंने 27 टेस्ट मैचों में 36 विकेट लिए, लेकिन उनका औसत 76.77 रहा, जो 4000 से ज्यादा गेंद डालने वाले गेंदबाजों में सबसे खराब औसत में गिना जाता है। उनका एकमात्र टेस्ट पांच विकेट हॉल 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था।

वनडे और टी20 में शानदार प्रदर्शन

वनडे करियर: मैच: 104, विकेट: 129, औसत: 34.31, 4 विकेट: 7 बार, 5 विकेट: 1 बार; रुबेल बांग्लादेश के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए।

टी20 करियर: मैच: 28, विकेट: 28, औसत: 32.57, इकॉनमी: 9.45

चोट ने रोका करियर

चोटों की वजह से रुबेल का करियर काफी प्रभावित रहा। वह पिछले पांच सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे और एक साल से ज्यादा समय से कोई प्रतिस्पर्धी मैच भी नहीं खेले थे। रुबेल ने साफ किया है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और खेल से जुड़े रहेंगे।