बेंगलुरु : शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए भारत की अंतिम एकादश में जगह बनाने वाले युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने शतक जड़कर अपने बचपन का सपना पूरा करने के साथ ही स्पष्ट संकेत दिया कि अब वह महज स्थानापन्न खिलाड़ी नहीं हैं। सरफराज में 150 रन बनाए और ऋषभ पंत (99) के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी निभाई। इससे भारत पहली पारी में 356 रन से पिछड़ने के बावजूद कीवी टीम के सामने 107 रन का लक्ष्य रखने में सफल रही।

