मुंबई : जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने रविवार को यहां कहा कि भारत में एक दशक से अधिक समय से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने से जिम्बाब्वे को कोई चिंता नहीं हैं क्योंकि इस अफ्रीकी देश के पास टी20 विश्व कप सुपर आठ में 'शीर्ष स्तर का प्रदर्शन' करने की काबिलियत है। जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अब उन्हें गत चैंपियन भारत और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका के अलावा दो बार के विजेता वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है।

टीम को सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज से भिड़ना है। रजा ने संवाददाताओं से कहा, ''नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। जिम्बाब्वे के लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं या हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं।' पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2023 और 2024 में दो बार खेलने वाले रजा ने कहा, 'हम अभी अपना वार्म अप कर रहे हैं और इसके बाद हमारा नेट सत्र होगा। हम बहुत सारा क्रिकेट देखते हैं और हमारे में से कुछ ने यहां खेला भी है लेकिन अधिकतर ने नहीं।'

टूर्नामेंट में अब तक श्रीलंका में खेलने के बाद भारतीय हालात में ढलना कितना मुश्किल होगा, यह पूछे जाने पर रजा ने कहा, 'छोटे मैदानों या किसी भी चीज की चिंता करने के बजाय, यह दोनों टीम के लिए एक जैसा ही रहेगा। हम जिम्बाब्वे से शीर्ष प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं और इससे हमें मैच जीतने में मदद मिलेगी।'

जिम्बाब्वे ने पिछली बार 2016 में टी20 विश्व कप के पहले दौर में भारत में खेला था। स्पिनर वेलिंगटन मसाकाद्जा उस टीम का हिस्सा थे। रजा ने कहा कि उनकी टीम पहले सुपर आठ मैच से पहले यहां अपने ट्रेनिंग सत्र का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, 'भारत में खेलने से जरूर मदद मिलती है। लेकिन अगर किसी टीम या किसी इंसान को वह अनुभव नहीं है, तो उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय मुझे निजी तौर पर लगता है कि हम इससे निपट सकते हैं।'