खेल डैस्क : भारतीय टीम मुंबई टेस्ट पर पकड़ बनाते जा रही है। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 235 रन पर रोकने के बाद भारतीय टीम ने 263 रन बनाए हैं। जवाब में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 171 रन पर 9 विकेट गंवा दिए हैं। उनके पास 143 रन की लीड है। शनिवार को पूरे दिन कुल 15 विकेट गिरे। बहरहाल, दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण अश्विन द्वारा मिशेल का पकड़ा शानदार कैच भी रहा। उन्होंने दिन का खेल समाप्त होने पर कहा कि मैं बस अपने आप से कह रहा था कि यह किसी भी तरह मुझे न छोड़े। मैं जितना संभव हो सके गेंद के करीब जाना चाहता था और मेरे पास बहुत अच्छे हाथ हैं, इसलिए मैंने अपने हाथों पर भरोसा किया कि वह इसमें आ जाएगी।



वहीं, पिच पर कैरम बॉल का बेहतर तरीके से उपयोग करने पर अश्विन ने कहा कि यह खेल दो हिस्सों में बंटा है। विकेट दोनों छोर से बहुत अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां हम ड्रेसिंग रूम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां से यह थोड़ा सपाट है। उछाल बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। बल्लेबाज भी जान रहे हैं कि इस तरफ से मुझे लेना आसान है। इसलिए मैं कुछ अलग देना चाहता था।



वहीं, क्या लक्ष्य होना चाहिए, सवाल पर अश्विन ने कहा कि उम्मीद ज्यादा की नहीं है। हमें इसे यहां-वहां एक या दो रन के साथ समाप्त करना चाहिए। जब हम लक्ष्य का पीछा करेंगे तो इस पारी में बचाया गया कोई भी रन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह आसान नहीं होगा, हमें वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मुझे मुंबई की इस पिच से बहुत अधिक उछाल और गति की उम्मीद थी, यह काफी धीमी है जो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। यह सामान्य बॉम्बे पिच नहीं है, लेकिन सामान्य से काफी धीमी है।

