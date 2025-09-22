अबू धाबी : पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) ने शॉट सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि यह उसी समय हुआ और उन्होंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। सलामी बल्लेबाज ने यह भी कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देखते हैं। एशिया कप (Asia Cup 2025) सुपर 4 के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज फरहान और फखर जमां ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने हार्दिक पांड्या द्वारा फखर जमां को आउट करके शुरुआती सफलता हासिल की, लेकिन फरहान ने एक विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम के लिए शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

अर्धशतक बनाने के बाद फरहान ने बल्ले से गनशॉट सेलिब्रेशन किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। श्रीलंका के खिलाफ टीम के अगले मुकाबले से पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 29 वर्षीय फरहान ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसके बारे में क्या सोचता है। उन्होंने कहा, 'वह (जश्न) उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन, अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा, 'और बाकी, आप जानते हैं कि आपको जहां भी खेलना है, आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। यह भारत ही हो, जरूरी नहीं है। आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने आज खेला।' फरहान के बल्ले से प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने पीछा करते हुए जवाबी हमला किया और अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल तथा तिलक वर्मा ने टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में मदद की। भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि पाकिस्तान मंगलवार को श्रीलंका से भिड़ेगा।