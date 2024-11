हांगकांग : हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की शुरूआत बेहद खराब रही है। पाकिस्तान से पहला मुकाबला गंवाने के बाद रॉबिन उथप्पा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इंग्लैंड से भी क्रमश: 1 रन और 15 रन से मुकाबले गंवा दिए। टूर्नामेंट लंबे अर्से बाद हुआ था। उम्मीद थी कि टीम इंडिया इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत ने टूर्नामेंट में पहले तीन मुकाबले गंवा दिए। देखें डिटेल-

यूएई 2 रन से जीता

यूएई ने 6 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन का स्कोर खड़ा किया था जिसमें खालिद शाह ने 10 गेंद में 42 और जहूर खान ने 11 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए। भारत को 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर में 32 रन चाहिए थे। आल राउंडर स्टुअर्ट बिन्नी (11 गेंद में 44 रन) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन वह दूसरा रन लेने की कोशिश में अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए। बिन्नी ने ओवर की पहली गेंद को चौके के लिए भेजा। दूसरी गेंद वाइड थी और फिर उन्होंने लगातार चार छक्के जड़ दिये। इससे एक गेंद में 3 रन चाहिए थे लेकिन वह आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। इससे पहले रोबिन उथप्पा ने 10 गेंद में 43 रन बनाए।

UAE BEAT INDIA BY 1 RUN IN THE HONG KONG SIXES...!!!! 🤯



India needed 32 in 6 balls:



Stuart Binny - 4,WD,6,6,6,6,1. India lost by just 1 run. 💔#HongKongSixes #AsiasWorldCity #ItsRainingSixes #bharatarmy pic.twitter.com/G4cFfEb5IH