स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। एक भावुक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और मैदान पर हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT

— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

पुजारा ने अपने प्रशंसकों के निरंतर प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अध्याय को समाप्त करते हुए वह गहरी कृतज्ञता से भरे हुए हैं। भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख स्तंभ के रूप में एक दशक से अधिक समय तक सेवाएं देने वाले पुजारा की शांत स्वभाव और अटूट एकाग्रता ने उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शुमार कर दिया है।