रांची (झारखंड): वेदांता कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग (HIL) में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हैदराबाद टूफंस को 1-0 से मात दी और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लांसर्स की जीत के हीरो अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स रहे।

पहले हाफ में कड़ी टक्कर

मैच की शुरुआत बेहद संतुलित रही। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच ज्यादा अंतर नजर नहीं आया और दोनों ने चार-चार सर्कल एंट्री दर्ज कीं। हालांकि गेंद पर ज्यादा नियंत्रण हैदराबाद टूफंस के पास रहा, लेकिन गोल की ओर पहला और एकमात्र सटीक प्रयास वेदांता कलिंगा लांसर्स ने किया। लियाम हेंडरसन को शुरुआती बढ़त दिलाने का मौका मिला, लेकिन गोलकीपर जीन-पॉल डैननबर्ग ने शानदार बचाव कर स्कोर बराबर रखा।

दूसरे क्वार्टर में भी नहीं टूटा गतिरोध

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया और एक-एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। हैदराबाद टूफंस ने पजेशन में दबदबा बनाया और 12 सर्कल एंट्री दर्ज कीं, जबकि लांसर्स की एंट्री सात रहीं। बावजूद इसके, गोल के सबसे करीब लांसर्स ही पहुंचे, जब लियाम हेंडरसन का दमदार शॉट पोस्ट से टकरा गया। पहले हाफ तक मुकाबला गोलरहित रहा।

हेंड्रिक्स का निर्णायक ड्रैग फ्लिक

दूसरे हाफ में भी हैदराबाद टूफंस ने खेल की रफ्तार को नियंत्रित रखा, लेकिन बढ़त लेने में नाकाम रहे। इसके उलट, मैच के 40वें मिनट में वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गोल दागा और टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह इस सीजन में उनका पांचवां गोल था।

मजबूत डिफेंस ने दिलाई जीत

गोल करने के बाद लांसर्स ने गेंद पर नियंत्रण बढ़ाया और मजबूत रक्षात्मक रणनीति अपनाई। अंतिम क्वार्टर में हैदराबाद टूफंस के पास गेंद ज्यादा रही, लेकिन वे गोल करने में नाकाम रहे। उल्टा, लांसर्स ने काउंटर अटैक पर ज्यादा शॉट और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। आखिरी 15 मिनट में टूफंस गोल की ओर एक भी प्रयास नहीं कर सके और लांसर्स ने मुकाबला आराम से अपने नाम कर लिया।