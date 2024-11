स्पोर्ट्स डेस्क : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके बाद विराट कोहली ने भी गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया साझा की। इसके बाद लाबुशेन 52 गेंदों पर 2 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पारी में भारतीय तेज गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी की। 13वें ओवर में मार्नस लाबुशेन और मोहम्मद सिराज के बीच टकराव के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सिराज ने शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी जो लाबुशेन के जांघ के पैड पर लगी। जब गेंद स्टंप की ओर बढ़ रही थी, सिराज ने उसे वापस लेने के लिए कदम उठाया। हालांकि लाबुशेन ने बीच में आकर गेंद को बल्ले से हटा दिया। सिराज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तर्क दिया कि लाबुशेन ने गेंद को अनावश्यक रूप से दूर धकेल दिया, क्योंकि यह सीधे स्टंप को खतरा नहीं पहुंचा रही थी। जबकि बल्लेबाजों को स्टंप को बचाने के लिए गेंद को डिफ्लेक्ट करने की अनुमति है, सिराज का तर्क था कि इस मामले में लाबुशेन की हरकत अनुचित थी। यहां तक ​​कि विराट कोहली भी अपने अंदाज में इसमें शामिल होते हुए देखे गए और पीछे से बेल्स गिराते हुए देखा गया।

Things are heating up! Siraj and Labuschagne exchange a few words.#INDvsAUS pic.twitter.com/leKRuZi7Hi