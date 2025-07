लंदन : भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर और ओवल मैदान के मुख्य क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच तीखी बहस हो गई और गंभीर को मैदानकर्मियों की ओर ऊंगली उठाकर यह कहते सुना गया, ‘तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है।' ओवल पर भारत और इंग्लैंड के बीच बृहस्पतिवार से पांचवां और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में हार की कगार पर पहुंचकर ड्रॉ कराने वाली भारतीय टीम ने दो दिन पहले अभ्यास शुरू कर दिया है।

अभ्यास सत्र के दौरान गंभीर और क्यूरेटर के बीच की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक को बीच बचाव करना पड़ा था। यह बहस तब शुरू हुई जब फोर्टिस ने गंभीर से कहा, ‘मुझे इसकी शिकायत करनी होगी' और इस पर भारतीय मुख्य कोच ने तीखे तेवर दिखाते हुए जवाब दिया, ‘आपको जो शिकायत करनी है, आप जाकर कर सकते हैं।'

A heated conversation between Gautam Gambhir and the Oval curator. pic.twitter.com/EN4m1qJKH2